Кількість жертв пожежі на Вінниччині зросла. Сьогодні в лікарні помер один із постраждалих - 43-річний чоловік. Про це повідомили в поліції.

Нагадаю, трагедія сталася два дні тому в 6-поверховому заміському готельному комплексі. Рятуючись від вогню, троє співробітників готелю вистрибнули з вікна.

Одна дівчина загинула на місці, інша - досі в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. А напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт орендарку закладу.