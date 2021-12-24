В лікарні помер постраждалий від пожежі у Вінниці [ Редактировать ]
Кількість жертв пожежі на Вінниччині зросла. Сьогодні в лікарні помер один із постраждалих - 43-річний чоловік. Про це повідомили в поліції.
Нагадаю, трагедія сталася два дні тому в 6-поверховому заміському готельному комплексі. Рятуючись від вогню, троє співробітників готелю вистрибнули з вікна.
Одна дівчина загинула на місці, інша - досі в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. А напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт орендарку закладу.
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Трагедія сталася два дні тому у шестиповерховому заміському комплексі відпочинку. Троє людей через займання вистрибнули з вікна.
Тим часом орендарку готелю поліція затримала. Жінка нині в СІЗО.
За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років позбавлення волі. Нагадаю, вночі проти середи в передмісті Вінниці зайнявся готельний комплекс.
Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінничині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.