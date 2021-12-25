Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время переговоров обсуждалась ситуация на востоке Украины и на границах нашего государства. Глава государства проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов - Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса. Зеленский отметил важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель - остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе.

Читайте также Россия отвела от границы с Украиной часть войск

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на Россию и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Президент Зеленский подчеркнул, что Украине важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических устремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.

Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО.

Стороны отдельно обсудили проблематику газопровода "Северный поток - 2". Стороны отметили риски этого геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против нашего государства и всего Европейского континента.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года.