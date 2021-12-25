Зеленский обсудил с американскими сенаторами ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время переговоров обсуждалась ситуация на востоке Украины и на границах нашего государства. Глава государства проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов - Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса. Зеленский отметил важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.
Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель - остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе.
Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на Россию и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Президент Зеленский подчеркнул, что Украине важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических устремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.
Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО.
Стороны отдельно обсудили проблематику газопровода "Северный поток - 2". Стороны отметили риски этого геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против нашего государства и всего Европейского континента.
Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года.
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