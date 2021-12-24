Зеленский назвал факторы дестабилизации в Украине [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три фактора дестабилизации в Украине. В частности, борьба с терроризмом, российская агрессия и пропаганда.
"Среди важнейших задач на следующий год Владимир Зеленский назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность", - заявил он.
По его словам, вторым важным фактором - борьба с терроризмом во всех его проявлениях, а третьим - кибербезопасность, в том числе, защита информационных ресурсов государства и блокирование влияния пропаганды.
"Это сильные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны. Я рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях", - заявил Зеленский.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе
Украина может принять участие на саммите НАТО, который состоится в Мадриде уже в следующем году
Украина будет усиливать свое дипломатическое присутствие
На Банковой анонсировали создание координационного энергетического штаба