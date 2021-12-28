Петиція про скасування військового обліку жінок набрала необхідні підписи [ Редактировать ]
Петиція про скасування військового обліку жінок на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів. І це лише за три дні.
Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони, між тим, пояснюють і заспокоюють, що ця процедура - лише формальність.
Ганна Маляр, заступник міністра оборони України:
Ніхто не буде забирати жінок в армію. Військовий облік - це не призов і не мобілізація. Ідеться лише про оновлення системи військового обліку. Завжди був перелік професій, що ставали підставою для взяття жінок на військовий облік. Втім, частина професій зникають, деякі нові з'являються. Тому, і система обліку, і законодавства потребують оновлення.
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У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік.
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Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала
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