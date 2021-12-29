Наступного року в Лос-Анджелесі з'явиться перший ресторан з таким винаходом.

Піца за 45 секунд. З такою швидкістю фірмову італійську страву готує робот-піцейоло. Його створили американські інженери, які раніше працювали на космічну компанію Ілона Маска "Спейс-Ікс".

А тепер сконструювали машину, здатну видавати 80 піц за годину. Спершу в неї опускають кульку домашнього тіста. Робот її розкачує, вкриває соусом та начинкою і ставить в одну з чотирьох розігрітих пічок.

Наступного року в Лос-Анджелесі з'явиться перший ресторан з таким винаходом. За словами його творців: придбати апарат дешевше, ніж наймати людину.