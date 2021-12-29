Майбутній очільник Мюнхенської конференції звинуватив Путіна в сталінізмі [ Редактировать ]
Майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив президента Росії в сталінізмі. За словами Крістофа Гойсґена, який у минулому був радником екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Путін живе у ностальгії, прославляє Радянський Союз і режим Сталіна. А міжнародне право для нього - не має жодної ваги. Німецький політик переконаний: очільник Кремля жадає відновити імперію. Водночас на тлі стягнення російських військ до кордонів України, на думку Гойсґена, Берлін, Брюссель і Вашингтон мають чітко визначити свої позиції щодо Москви. Інакше Захід в очах Путіна видаватиметься слабким, - наголошує дипломат.
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