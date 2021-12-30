Пожежа сталася через те, що в реанімаційному відділенні спалахнула киснева система. Є версія, що один з медпрацівників запалив у палаті свічку. Але поки вона офіційно не підтверджена. Перші деталі розслідування інциденту - в сюжеті Жанни Дутчак.

Пожежа почалася в реанімації. Приблизно о десятій вечора - у вівторок. Першим зайнялося медобладнання, далі - постіль… І за лічені хвилини - палало все. А в цей час у палаті було семеро ковідних хворих і п'ятеро медиків.

Ігор Оксентюк, в.о. начальника ГУ ДСНС у Івано-Франківській області:

З першого поверху виходив густий чорний дим, спостерігалася паніка у медперсоналу, був відкритий вогонь.

Три медпрацівники зазнали опіків. Їх усіх - ушпиталили. У найтяжчому - критичному стані - медсестра. Жінці - 46 років. І лікарі не дають жодних прогнозів... Ще одна медсестра теж у тяжкому стані - в неї опіки більшої частини тіла. Санавіацією її доправили до Києва.

Ольга Таркевич, лікарка відділення невідкладних станів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Найважча - молодша медсестра. Жінка отримала опік 90% поверхні тіла і шок третього ступеня. Ці всі медики знаходилися під час роботи у відділенні реанімації.

З-поміж усіх потерпілих - найменше постраждав лікар-реаніматолог.

Ольга Таркевич, лікар відділення невідкладних станів Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Лікар був у свідомості, але точних обставин травми вони не можуть сказати, тому, що це є шоковий стан.

Тепер - щодо пацієнтів. Трьох із реанімації винесли рятувальники. Та з вогню - врятувалися не всі.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

На місці пожежі в ось цій палаті рятувальники виявили три тіла. Всі пацієнти реанімаційного відділення. Ще один лежав на ношах в коридорі. Зараз на місці працюють слідчі.

Один із пацієнтів - вісімдесятирічний чоловік - помер не від вогню, а від Ковіду - за кілька хвилин до спалаху. І саме з його смертю пов'язують виникнення пожежі. Бо за однією з версій, займання спричинила... свічка, яку медики за традицією начебто поставили в палаті за його упокій.

Ігор Оксентюк, в.о. начальника ГУ ДСНС у Івано-Франківській області:

Зараз вже є інформація від слідства. Значить, це несправність комунікацій, які підводили кисень по палатам. І ще один фактор: бо є трикутник - джерело запалювання, є окислювач в даному випадку кисень, і джерелом запалювання стала, це по інформації свідків, стала запалена ритуальна свічка над померлим.

Персонал лікарні традиції запалювання свічки за померлими... заперечує.

Алла Фелещук, анестезистка Косівської центральної районної лікарні:

Вони були дуже грамотні, вони не молоді. Що там щось не знали. Я не думаю що вони це зробили.

Володимир Зузяк, начальник відділу з питань оборони, мобілізації та цивільного захисту Косівської центральної районної лікарні:

Як я працював волонтером, коли був ковід, є така традиція - коли помирає особа, що запалюють свічку. Дійсно правда. Я не можу сказати, що це зробив медичний персонал. Але є така ситуація, що коли помирає людина, запалюють у лікарні свічку. Проводять ширму і запалюють свічку. Це не є секрет. Це відбувається у всіх навколишніх лікарнях.

Косівська лікарня наразі працює в штатному режимі. Проте пожежа пошкодила трубу теплотраси. Тож один із корпусів - залишився без опалення.

Дмитро Микитюк, головний лікар Косівської центральної районної лікарні:

Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють. Цей корпус ми повністю перевели. Кого відправили додому. Кого перевили в сусідній корпус.

За фактом пожежі в лікарні - поліція відкрила кримінальне провадження. А 30 грудня на Прикарпатті оголосили днем жалоби.