Скучили за подорожами. Після двох років пандемії гроші перестали бути для українців найбажанішим подарунком на Новий рік. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Про романтичну подорож мріють 18 відсотків респондентів. На другому місці - автомобіль і аксесуари до нього. І лише потім - гроші. 9 відсотків хотіли б смартфон чи інший електронний пристрій. І це теж істотне зростання - утричі з 2014-го.

Соціологи серед причин називають дистанційну роботу та збільшення доступу до інтернету загалом. Завершує список бажань побутова техніка - її хотіли б отримати 7 відсотків українців.