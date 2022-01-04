На Донбасі сьогодні - голова європейської дипломатії - Жозеп Боррель. Політик там уперше. Він побуває на лінії розмежування з тимчасово окупованими регіонами. Під час поїздки Борреля супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після Донбасу Боррель приїде до Києва. У столиці заплановані зустрічі з владою. Говоритимуть - про безпеку.