Жозеп Боррель побував на лінії розмежування на сході Україні [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні - голова європейської дипломатії - Жозеп Боррель. Політик там уперше. Він побуває на лінії розмежування з тимчасово окупованими регіонами. Під час поїздки Борреля супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після Донбасу Боррель приїде до Києва. У столиці заплановані зустрічі з владою. Говоритимуть - про безпеку.
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