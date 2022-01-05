Їхав до коханої, а опинився без грошей, та ще й у незнайомому місті. Зворушлива історія трапилася з американцем. Йому 76, і він вирішив зустріти Різдво в Україні, разом із дівчиною, з якою познайомився на сайті. Та замість романтичного побачення декілька днів провів у Харківському аеропорту.

Про пригоди американця в Україні далі наші кореспонденти.

У терміналі Харківського аеропорту Джеймс Бойз живе вже п'яту добу, від суботи. Спить на диванчику біля кафе, куртка йому - за ковдру, поруч - валіза. Джеймс прилетів із Майямі. Щоб зустріти Різдво з українкою Анною. Чоловік зберігає фото білявки в телефоні.

-Ну як же можна не бути другом такої красуні! (показує)

Каже, до того переписувалися. І він так чекав на зустріч.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

У мене є кохана. Ми спілкуємося у відеочаті вже три з половиною роки.

Та на родинне свято жінка, яка сама нібито з Дніпра, запросила Джеймса до Донецька. Дорогою в потязі американця пограбували.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

Уночі комусь удалось відчинити двері в наше купе без нашого відома і забрати всі гроші, які були в мене та інших пасажирів.

Небайдужі допомогли чоловікові дістатися Харкова. Без грошей, з одним лише паспортом, Джеймса знайшли під будівлею аеропорту.

Аліна Петренко, співробітниця аеропорту:

1-го числа ему стало плохо, он упал, поскользнулся и упал. Возле аэропорта. Здесь сидел, и вызвали мед сотрудника. Сотрудник сказал, что мы не знаем, что с ним делать, он очень плохо разговаривал.

Дарина Петренко, співробітниця аеропорту:

Мы просто спросили, почему, как? Почему домой не едет? Когда ваш рейс? Рейса нет, дома нет, денег нет. Всё. Он диабетик, его никто не понимает. Он старый пожилой человек.

Телефонувати рідним і повідомляти про халепу Джеймс не захотів. Співробітники аеропорту взялися чоловікові допомагати.

Аліна, офіціантка:

Девочка, которая вчера была, угощала его чаем своим. Потому что ну жалко, он сидит сколько долго уже здесь. Честно, мыться-купаться здесь особо негде. Спал на диване у нас. Сегодня прилёг, особо крутился, вы сами понимаете, диваны не для сна.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

Першої ночі, коли я був тут, мене запитали, що ви хочете на обід. Я сказав: суп. Мені відповіли: "Ок". А потім переконали мене спробувати борщ! "Гаразд!" І я поїв гарячого борщу! Я навіть уже віднайшов рецепт, тому, повернувшись до США, їстиму його дуже багато.

Такий прийом Джеймса розчулив.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

Люди тут просто чудові! Всюди, де я був в Україні, що б не траплялося, усі були доброзичливі, навіть ці дівчата, вони переживали за мене, як я почуваюся, приходили щоранку.

Співробітниці аеропорту додзвонилися до американського посольства. І зібрали гроші на квиток до Києва. І ось - Джеймс уже йде на літак.

Година польоту - і Джеймс у столиці. У терміналі його зустрічають співробітники аеропорту. Та попри втому і невдалу романтичну подорож до України обіцяє повернутися знову. Проте вже згодом.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

Я хочу додому. У мене там зараз плюс 20 градусів, я можу купатися в басейні чи в океані і засмагати.

Що ж до зустрічі з коханою, каже, не розуміє, що сталося.

Джеймс Бойз, громадянин Америки:

Я знав цю дівчину майже чотири роки. Це не було так, що ми поговорили 20 днів, я стрибнув у літак і прилетів до України. Нас багато чого пов'язувало. Ми спілкувалися і по відео. І ось ми нарешті мали побачитися, але цього не сталося.

Телефон Анни мовчить, заблоковані тепер і її сторінки в соцмережах. Утім, Джеймс надії не полишає. Головне, каже, щоб з дівчиною було все гаразд. А зустрітися можна буде й іншим разом. Обіцяє, що це не остання його подорож до України.