Щонайменше 30 українців не можуть повернутися додому з Алмати [ Редактировать ]
Щонайменше три десятки українців не можуть повернутися додому з Алмати. Усі вони мали вилетіти з країни ще 5 січня. Але через захоплення аеропорту рейси скасували. І два дні люди провели хто де. Сьогодні нам вдалося зв'язатися з Андрієм Бодровим. Чоловік разом ще з кількома українцями взяли таксі і виїхали з Казахстану до Киргизстану. Тільки звідти, кажуть, зможуть вилетіти до Києва.
Андрій Бодров, українець:
Часть людей приняли решение уехать, тут 270 км до Бишкека, мы наняли такси и поехали на границу, попытались пересечь границу, но получилось это не сразу, потому что оказалось в Киргизии существуют ограничения на въезд украинскими гражданами по наземным коммуникациям. Если говорить о сегодня, Алмата более менее зачищена, много патрулей на улицах. По пути в Бишкек мы встретили 5 блокпостов, были тщательно досмотрены. Силовики практически взяли ситуацию под контроль.
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Ситуація лишається напруженою. Досі немає інтернету. Летовища не працюють. І орієнтовно, за даними місцевих ЗМІ, аеропорти будуть закритими до 9 січня.
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