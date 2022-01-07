Щонайменше три десятки українців не можуть повернутися додому з Алмати. Усі вони мали вилетіти з країни ще 5 січня. Але через захоплення аеропорту рейси скасували. І два дні люди провели хто де. Сьогодні нам вдалося зв'язатися з Андрієм Бодровим. Чоловік разом ще з кількома українцями взяли таксі і виїхали з Казахстану до Киргизстану. Тільки звідти, кажуть, зможуть вилетіти до Києва.

Андрій Бодров, українець: