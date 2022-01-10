У Токіо влаштували традиційне крижане купання [ Редактировать ]
У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року - в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років. Під час церемонії тамтешні віряни спершу моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, а потім занурюються у спеціальний басейн - із крижаною брилою посередині. Найстаршій учасниці дійства - 74 роки.
Йошіко Шібата, найстарша учасниця:
Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і новий рік - не новий рік. Принаймні, для мене.
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