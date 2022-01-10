Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон [ Редактировать ]
Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову. Жінку доправили до лікарні. Затримані 33 порушники.
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Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу.
Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців.
Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС.
Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС.
Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії.