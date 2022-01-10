Про повне відновлення порядку в Казахстані заявив сьогодні президент Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, спробу державного перевороту придушено, в країні триває антитерористична операція. Більше розкаже Марина Біленька.

Напередодні цього хлопця підозрювали у тероризмі. Та сьогодні відпустили. Кадри, на яких він зізнається, що за 200 доларів приїхав протестувати з Киргизстану до Казахстану поширили місцеві ЗМІ.

-Поскольку я безработный, в Кыргызстане я согласился, они купили мне билет, второго числа я прилетел в Алмату.

Коли ролик потрапив у соцмережі, користувачі впізнали у терористі відомого киргизького джазмена Вікрама Рузахунова. Його родичі заявили: хлопець поїхав до сусідньої країни на гастролі ще 2-го січня. Відтоді втратили з ним зв'язок. Киргизстан направив Казахстану ноту протесту. Врешті артиста звільнили. А відео його допиту казахські ЗМІ видалили звідусіль. В Киргизстані чекають на повернення Вікрама. Мін'юст доручив Генпрокуратурі розслідувати тортури щодо виконавця.

Камчибек Ташиєв, очільник Державного комітету нацбезпеки Киргизької Республіки:

Мы своих граждан, которые попадают в какие-то беды в зарубежных странах, не оставляем.

"Зачистки" після тижневого неспокою у Казахстані тривають. Тамтешнє МВС повідомляє про майже 8 тисяч затриманих. У комітеті Нацбезпеки кажуть: нейтралізували усі осередки терористичних загроз. А всі захоплені адміністративні об'єкти - звільнили.

Сьогодні у Казахстані день жалоби. У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164-х жертв протестів. Та у відомстві заявили: такої інформації не надавали. А останні дані МВС свідчать про 44-х загиблих. Серед них є і троє дітей. Незалежної оцінки кількості вбитих - немає. Та очевидці стверджують: їх набагато більше, ніж зізнається влада.

Айдос Мельдихан, батько загиблої 4-річної дівчинки:

Намеренно стреляли именно в эту машину, видели, в машине только дети были, 4-ро детей было, один ничего не задело, но троим попало. Одну я уже потерял, самую младшую дочь.

Про події минулого тижня жителям Алмати нагадує не лише безлад на вулицях. Люди скаржаться на нестачу усього. І захмарні ціни. Збитки від протестів влада Казахстану оцінює щонайменше у 200 мільйонів доларів.

Єркін Жумабеков, менеджер ТЦ:

Воровали все, что под руку попадается, обувь, одежды, косметика там, разгромили банкоматы, вытащили деньги, технику, все, что не могли унести, просто сломали.

Хоч ситуація в країні стабілізувалася, літаки з бійцями і важкою технікою продовжують один за одним сідати на летовищах Казахстану. Лідери шести країн-союзників Організації Договору про колективну безпеку зібралися на позачерговий онлайн-саміт. Обговорили.....

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану:

Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. С увереностью говорю о прямом участии террористов. В том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана.

Зустріч ініціював президент Касим-Жомарт Токаєв.

Анонсував кадрові перестановки і вимагає від спеціальної комісії з'ясувати: як мирні демонстрації так швидко переросли у заколоти, насилля й вандалізм? Чи причетні до цього правоохоронці? На тлі таких заяв укоротив собі віку очільник поліції Жамбильської області. Як повідомляють місцеві ЗМІ, після протестів проти генерала порушили кримінальну справу. Йому загрожував трибунал. А в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки країни Азамата Ібраєва. Він упав з висоти, - заявили у відомстві.