"Люди в панике": украинцам пришли рекордные платежки за тепло [ Редактировать ]
Источник: Пикабу.ру
В Николаеве люди получили платежки за отопление с большими суммами. В частности, суммы значительно увеличились за декабрь 2021 года. Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ".
Наталья Купинец сообщила, что "Николаевская ТЭЦ" выставила ей счет за отопление за декабрь в размере 6319 гривен.
Женщина живет в квартире площадью 60 квадратных метров в доме по улице 28-й Армии. За ноябрь ей начислили плату 3650 гривен, в декабре сумма увеличилась. Судя по платежкам, Наталья исправно платит за коммунальные услуги.
"Начался отопительный сезон, "Николаевская ТЭЦ" присылает "письма счастья" с астрономическими суммами… Не знаю, к кому обращаться, пишу депутатам, в Кабмин – разводят руками, все чего-то ждут. Говорят: "Откажитесь, поставьте индивидуальное отопление". Не могу поставить... я сама в семье работаю", – отмечает женщина.
В платежке говорится, что объем потребления тепловой энергии определен в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой дома в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
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