Сьогодні Україна - після десятирічної перерви - повертається у космос. Увечері компанія Space X відправить на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск запланований з мису Канаверал у штаті Флорида - на 17:30 за київським часом. Стежити за процесом можна буде на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Востаннє український супутник виводили у навколоземний простір влітку 2011 року, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату, у перспективі, допоможе заощаджувати чималі кошти. Адже зараз Україна має купувати багато даних з космосу, які потрібні й військовим, і цивільним відомствам.