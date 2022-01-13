Україна повертається у космос після десятирічної перерви [ Редактировать ]
Сьогодні Україна - після десятирічної перерви - повертається у космос. Увечері компанія Space X відправить на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск запланований з мису Канаверал у штаті Флорида - на 17:30 за київським часом. Стежити за процесом можна буде на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Востаннє український супутник виводили у навколоземний простір влітку 2011 року, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату, у перспективі, допоможе заощаджувати чималі кошти. Адже зараз Україна має купувати багато даних з космосу, які потрібні й військовим, і цивільним відомствам.
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