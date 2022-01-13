С 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе. Отныне за предложения работы только женщинам или только мужчинам работодателям грозит штраф.

Об этом сообщает правительственный портал.

Запреты

Так, согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата, касающиеся:

возраста,

пола,

национальности,

места жительства.

Исключения

Это не касается случаев, определенных законодательством, в частности речь идет специфической работе, то есть такой, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Сумма штрафа

В случае нарушения требований этой статьи работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке.

Отметим, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 гривен. То есть сумма штрафа составит - 65 тысяч гривен.

Кто будет контролировать

Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения - жалобу можно подать в Государственную службу труда Украины.

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Кроме того, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект даже не смогли включить в повестку дня.

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