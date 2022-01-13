С мыса Канаверал, который находится в американском штате Калифорния, стартовала ракета-носитель Falcon 9 с украинским спутником "Сич-2-30" на борту. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Всего в космос были запущены семь украинских спутников. Последним из них был "Сич-2" в 2011 году. Во время запуска в штате Флорида будет позднее утро. На запуск выделено 29-минутный интервал.

Отмечается, что миссия Transporter-3 выведет в космическое пространство 105 аппаратов. Известно, что спутник "Сич-2-30" предназначен для мониторинга поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне. Спутник станет первым за 10 лет украинским аппаратом мониторинга Земли.

Читайте также, американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 52 миниспутников глобальной интернет-связи в системе Starlink. Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг, которая находится на мысе Канаверал.

Кроме того, самолет с украинским спутником дистанционного зондирования земли "Сич-2-30" вылетел в США для запуска с площадки компании SpaceX. Запуск спутника, изготовленного в Конструкторском бюро "Южное" в Днепре, намечен на 10 января 2022 года.

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