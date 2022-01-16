Петро Порошенко повертається в Україну рейсом із Польщі [ Редактировать ]
Петро Порошенко прийде на суд, який обиратиме йому запобіжний захід. Політик підтвердив, що завтра повертається в Україну рейсом із Польщі. Каже - прилетить лоукостом разом із журналістами. Чи брати п'ятого президента під варту - Печерський райсуд Києва вирішуватиме завтра об 11:00. Нагадаю, ДБР звинувачує Порошенка у державній зраді.
Петро Порошенко, народний депутат України:
Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримаєш перемогу. Якщо ти будеш готувати чемоданчик, то отримаєш чемоданчик. Я не буду поруч летіти на окремому чартері. Я так розумію, ми з вами летимо лоукостом, це круто. Я повертаюся і через загальний спосіб і я не збираюся порушувати жодних законів.
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