Рекордну смертність від коронавірусу фіксують в Австралії [ Редактировать ]
Рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу фіксують в Австралії. 77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії.
Більшість жертв не були вакциновані, повідомляє тамтешня влада. Тож австралійців закликають не зволікати і робити щеплення, зокрема бустерною дозою, аби захиститися від "Омікрону".
Саме цей штам нині переважає в країні. Загалом, у Австралії від початку пандемії на ковід захворіли понад півтора мільйона громадян.
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77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії.
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