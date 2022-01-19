Рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу фіксують в Австралії. 77 пацієнтів померли за останню добу. Це найвищий показник для країни за весь час пандемії.

Більшість жертв не були вакциновані, повідомляє тамтешня влада. Тож австралійців закликають не зволікати і робити щеплення, зокрема бустерною дозою, аби захиститися від "Омікрону".

Саме цей штам нині переважає в країні. Загалом, у Австралії від початку пандемії на ковід захворіли понад півтора мільйона громадян.