Українці зможуть витратити "ковідну тисячу" на ліки [ Редактировать ]
Не лише книжки й кінотеатри, а й... ліки. Кабмін сьогодні розширив дію програми "є-Підтримка". З понеділка, 24-го січня, українці, старші за 60, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть витратити "ковідну тисячу" на медичні препарати. Купувати їх можна буде не лише в аптеках, а й онлайн.
Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:
Можна буде придбати виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, БАДи чи якісь медичні прилади та препарати. Ми прагнемо підтримати старших людей, які мають певні потреби у тому, щоб більше піклуватися про своє здоров'я. І тому даємо їм можливість витрачати гроші від "є-Підтримки" саме на ліки.
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