Купувати їх можна буде не лише в аптеках, а й онлайн

Не лише книжки й кінотеатри, а й... ліки. Кабмін сьогодні розширив дію програми "є-Підтримка". З понеділка, 24-го січня, українці, старші за 60, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть витратити "ковідну тисячу" на медичні препарати. Купувати їх можна буде не лише в аптеках, а й онлайн.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України: