Ангела Меркель каже "ні". Колишня канцлерка Німеччини відмовилася від престижної посади в Організації Об'єднаних Націй. Чому? І чим жінка яка 16 років керувала найвпливовішою країною ЄС займатиметься у вільний від роботи час? Розкаже Тетяна Логунова.

Ангела Меркель не хоче працювати в ООН. І вже офіційно відмовилася від пропозиції, яку їй зробив Генсек цієї організації. Німецькі медіа повідомляють: Антоніо Гуттеріш надіслав колишній канцлерці Німеччини листа. І написав: хоче, щоб саме вона очолила консультативну раду з глобальних суспільних благ. Новий оонівський орган, який опікуватиметься усім - від захисту довкілля до безпеки польотів. Меркель вагалася недовго. Вона зателефонувала Генсекові, подякувала і ввічливо відмовилася.

"Ні" від Ангели Меркель - німців не здивувало. Адже колишню канцлерку не раз запитували, що вона робитиме на пенсії. І Меркель відповідала - точно не залишиться в політиці. Мовляв, не планує обіймати жодних посад ані в Німеччині, ані за кордоном, в міжнародних організаціях. Ба більше, не буде навіть публічно робити ніяких політичних заяв. Даватиме хіба що поради - приватно.

І справді, від початку грудня, коли канцлером Німеччини став Олаф Шольц, його попередницю на публіці не бачили й не чули. Ангела Меркель лише двічі потрапила в об'єктиви папараці. Напередодні Різдва її помітили в одному із супермаркетів Берліна - колишня канцлерка купувала смаколики до святкового столу. А це - Меркель о восьмій ранку заходить до офісу, який їй виділила держава. Там колишня канцлерка, яка керувала країною 16 років, писатиме мемуари, які, без сумніву, стануть політичним бестселером.

Окрім офісу, держава виділила Ангелі Меркель охорону та службове авто з водієм. І платить їй солідну пенсію - 15 тисяч євро. А от житла від держави Меркель ніколи не отримувала. Вони з чоловіком винаймають квартиру в центрі Берліна і мають скромний дачний будинок поблизу столиці.