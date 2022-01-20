В Україні сьома річниця героїчної оборони Донецького аеропорту [ Редактировать ]
Сьогодні сьома річниця героїчної оборони Донецького аеропорту. У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів. 20 січня 2015 року після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали перекриття будівлі терміналу. Загинув 51 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали виводити підрозділи з аеропорту. Загалом, за 242 доби захисту летовища полягли 100 армійців. Сьогодні й завтра в Україні вшановують героїв ДАПу.
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Незламні бійці впродовж двохсот сорока двох днів боронили летовище. Перші бої розпочалися у травні 2014 року і тривали дев'ять місяців.
Бої за летовище розпочалися 26 травня 2014 року. Цього дня ворожі підрозділи захопили частину будівель аеропорту. Пізніше українські армійці вигнали загарбників і закріпилися біля летовища.
Нинішні захисники України останніми днями мали відносний перепочинок, адже на фронті три доби поспіль трималася тиша.
У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, а також керівник його офісу, очільники Верховної Ради, уряду та міністерства оборони.
У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.