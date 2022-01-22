У Казахстані звільнили понад тисячу активістів [ Редактировать ]
У Казахстані звільнили понад тисячу активістів, затриманих під час масових протестів на початку січня. Про це повідомили в пресслужбі Президента країни Касима-Жомарта Токаєва.
Ще понад дві тисячі - досі залишаються за ґратами. Влада запевняє, що всім надають юридичну допомогу, а їхні скарги "ретельно перевіряють". Половині зі звільнених з-під арешту замінили штраф на попередження. Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій в Казахстані. Євродепутати закликали розпочати міжнародне розслідування. А також запровадити санкції щодо казахських чиновників за порушення прав людини.
по теме
Президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це й викликало занепокоєння Організації. Водночас правозахисники "Емнесті Інтернешнл" закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів.
По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася шостого січня - на тлі масових заворушень у країні.
Коли ролик потрапив у соцмережі - користувачі впізнали у терористі відомого киргизького джазмена Вікрама Рузахунова. Його родичі заявили: хлопець поїхав до сусідньої країни на гастролі ще другого січня.
І хоча нині на вулицях Алмати та Нурсултана - порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку.
В среду, 5 января, в Казахстане протестующие выдвинули новые требования к властям страны