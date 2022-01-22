У Казахстані звільнили понад тисячу активістів, затриманих під час масових протестів на початку січня. Про це повідомили в пресслужбі Президента країни Касима-Жомарта Токаєва.

Ще понад дві тисячі - досі залишаються за ґратами. Влада запевняє, що всім надають юридичну допомогу, а їхні скарги "ретельно перевіряють". Половині зі звільнених з-під арешту замінили штраф на попередження. Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій в Казахстані. Євродепутати закликали розпочати міжнародне розслідування. А також запровадити санкції щодо казахських чиновників за порушення прав людини.