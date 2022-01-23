І поки деякі країни дозволяють громадянами зривати маски, в Україні час їх примусово надівати. Українці почали розплачуватися за веселі свята. Цифри захворюваності на ковід стрімко зростають. Вже відзавтра Івано-Франківщина почервоніє - там найгірша ситуація.

Тішить поки одне - лікарні наразі не переповнені, насамперед через меншу агресивність штаму "Омікрон", але лякає його висока заразність - у МОЗі за кілька тижнів прогнозують 50 тисяч заражень за добу. Чи готові люди до нової хвилі - питав Олександр Васильченко.

Насвяткувалися - тепер рахуємо ковідних хворих. Тисячами. І далі - буде.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Ми ще не можемо говорити про домінування штаму "Омікрон". Але те, що він вже є на території України, говорить про те, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусної хвороби.

Цей тиждень почався з повідомлень про стрімке зростання кількості ковідних хворих. І якщо в понеділок МОЗ відзвітував про 10 тисяч, то в суботу ця цифра - була вже удвічі більшою. Найскладніша ситуація - на Прикарпатті. Відзавтра вона знову... червоніє. Західну Україну вже називають осередком нової хвилі ковіду. Чи чекати тотального почервоніння? І чи не занадто розслабилися українці?

Київ. Тут щодня фіксують майже півтори тисячі нових інфікувань. Я вирушаю в карантинний рейд. Сідаю в перший-ліпший тролейбус. І одразу - порушення:

-Добрий день. А чого ви без маски їздите? - Здрасьте. Одеваю. - А чого раніше не вдягли? - Забыл- Так вже ж довго їдете? - Нет, две остановки.

Утім, чого без маски не можна навіть за два роки пандемії - розуміють не всі.

Жінка стверджує, є закон, який дозволяє не виконувати протиепідемічні заходи.

-Якщо ви апелюєте мені якимось законом, то назвіть його будь ласка! - Слухайте, що ви хочете? - Я питаю, чого ви без маски? - А я питаю, чого ви в масці? Ви больной человек?

І таких "ЗДОРОВИХ" останнім часом у громадському транспорті чимало, розповідає киянин Володимир.

Володимир, житель Києва:

Я їм роблю зауваження, вони кажуть, заболєванія такого нема. Вони не бояться. Я вакцинований дважди, все рівно боюся.

Без засобів захисту їздить здебільшого молодь, каже водій тролейбуса - Олег. Раніше у транспорті вішали повідомлення про Ковід і обов'язкове носіння масок. Зараз цього нема, та й контроль став меншим і людський страх перед недугою - теж.

Олег, водій тролейбуса:

Раніше поліція ходила перевіряли, чи хтось таке подобно, а зараз нема такого. - Давно вже немає? - Ну давненько.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Контрактова площа, одне з найулюбленіших місць не тільки киян, але й гостей столиці. Тут завжди велелюдно. І на свята і навіть по буднях.

Акаш і Анкетламба три місяці тому до Києва прилетіли з Індії. Кажуть, тут - чудово.

-Тут прекрасно, дуже прекрасно...Ми взагалі вперше відвідуємо це місце.

Питаю: чого хлопці без масок.

-Я не без маски, ось вона. Просто я чекаю їжу.

Індійські гості здивовані: чому українці не надівають захисних пов'язок і не дотримуються соціальної дистанції.

-Ніколи! В Україні я жодного разу не бачив, щоб люди дотримувалися соціальної дистанції, не зважаючи на небезпеку ковіду.

Єдина, кого я побачив у масці - ось ця дівчина. Вікторія щойно прилетіла з Австрії. Каже, там - це обов'язок.

-Я їхала від аеропорту до ЖД вокзалу і там в автобусі ніхто не був в масці, окрім іноземців.

А так на запитання про засоби захисту реагують українці.

-Вам сейчас испортить эфир или что?

Здебільшого в масках продавці, - пояснює Марія. Каже, на свята, тут про жодні карантинні обмеження не йшлося.

Марія, продавчиня:

Мало людей. Но все равно не соблюдают дистанцию. Но когда на площади было прям очень много людей, они прям вплотную друг к другу стояли.

Раніше такі черги були і в центрах вакцинації. Нині - тут порожньо. Люди переважно приходять колоти бустерну ін'єкцію.

-Это не работа, не какие-то бонусы, так сказать. Или еще что-то. Это чисто мой выбор.

Київські медики переконують: ситуація зараз - контрольована. Кисню в лікарнях - вистачає, ліжкомісць - теж. Тож, і цю хвилю пройдемо.

Олександр Іванько, директор КП "Київська міська клінічна лікарня № 1":

Майже 300 пацієнтів, ну 270-280 точно є в лікарні. Ну будуть вихідні дні. Не знаю, не можу сказати, я ж не астролог, щоб спрогнозувати. Будемо сподіватися, що буде зменшуватися кількість, але останні два тижні вона збільшується.

Геть інша ситуація на Івано-Франківщині. Там ковідні відділення були переповнені ще на початку тижня.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

В нас зараз завантаження від 50 до 78 відсотків. Найбільше завантажена Коломийська інфекційна лікарня.

Тож тут - на Прикарпатті - вже міркують, чи не відправити школярів знову на дистанційну. А в сусідній Буковині це вже зробили...

Тим паче, що нова ковідна хвиля накриває молодь та дітей. Можливо, це пов'язано із тим, що на зміну "Дельті" приходить "Омікрон".

Ірина Демчишина, керівник референс-лабораторії Центру громадського здоров'я:

"Дельта", який повністю витіснив усі інші варіанти на території країни, він почав активно циркулювати у липні, і зараз ми маємо іншу зміну циркулюючого варіанту, йде поступовий перехід і зміна на "Омікрон".

Та який саме різновид КОВІДу підхопив хворий, лабораторно не виявляють. Штам визначають хіба симптоматично. Та й на лікування це аж ніяк не впливає.

Катерина Сояк, епідеміолог:

У каждого конкретного пациента эта диагностика не проводится, это дополнительная диагностика, она дороже и она не важна для лечения.

Євгенія Менжуліна, інфекціоніст:

Наприклад, більш знобить людей там, лихоманка більш висока наприклад, но все одно це в першу чергу коронавірусна інфекція.

Утім, кажуть фахівці, "Омікрон" - більш заразний. І з відкритої симптоматики частіше викликає сильний біль у горлі.