На Донбасі поранено українського військового [ Редактировать ]
На Донбасі поранено українського військового. Він у лікарні, його стан - задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122 калібру. Крім того, наші позиції в районі Катеринівки та Причепилівки обстріляли з гранатометів та кулеметів. А ще останнім часом значно активізувалися ворожі снайпери.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Бывает каждый день, бывает неделю нема. Постреливают чтобы дал ответочку. Вылез в бойничку - и получил пулю в лоб. Вот так они выманивают, потихоничку.
по теме
Ворог чотири рази відкривав вогонь у бік Водяного й Попасної з важких мінометів та гранатометів різних систем. Поблизу Новозванівки - застосував артилерію.
24-01-2022 07:00 Сюжет 1
Поблизу Катеринівки стріляли із протитанкових гранатометів. Активізацію супротивника відзначають і наші бійці на передовій.
Поки західні дипломати, ЗМІ та українські громадяни гадають - чи почне Росія наступ, для наших захисників на передовій це питання має лише одну відповідь - РФ атакувала нас ще вісім років тому...
Наразі найгучніше, що пролітає над цими окопами, це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами.
Одна з головних цілей ворога - змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч - є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій.