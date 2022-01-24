На Донбасі поранено українського військового. Він у лікарні, його стан - задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122 калібру. Крім того, наші позиції в районі Катеринівки та Причепилівки обстріляли з гранатометів та кулеметів. А ще останнім часом значно активізувалися ворожі снайпери.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України: