Естонія передасть Україні комплекси "Джавелін" [ Редактировать ]
І найближчими тижнями зброю Україні передасть Естонія. Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, - повідомив посол країни Каймо Кууск. За його словами, йдеться про "десятки ракет", та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку, - запевнив дипломат. Таллінн уже планує надати нашим військам артилерійські боєприпаси.
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Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою.
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