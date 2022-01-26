Північна Корея знову провела випробування зброї [ Редактировать ]
Північна Корея знову провела випробування зброї. За інформацією Reuters, КНДР випустила в море дві крилаті ракети. Цей запуск став уже п'ятим упродовж останнього місяця - після перевірки тактичної керованої ракети, двох гіперзвукових, а також залізничної ракетної системи. Нагадаю, Рада Безпеки ООН не дозволяє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій. Однак на крилаті ракети - заборона не поширюється.
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