Найважливіший лист. Сполучені Штати передали Росії письмову відповідь на її вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". Два документи - один від США, інший від НАТО - американський посол Джон Салліван приніс в МЗС РФ особисто.

А перед тим Джо Байден пригрозив Москві санкціями. Американський Президент заявляє: якщо Росія таки наважиться на вторгнення - наслідки будуть неминучі. І їх відчує весь світ! Держдеп попередив і Білорусь - якщо напад станеться з її території. Дмитро Анопченко зібрав усі гучні заяви, що лунають у Вашингтоні.

Більшість заяв щодо України зараз робить Держсекретар Блінкен - і від Президента Байдена давно вже чекали, що він висловить свою позицію.

Це сталося. Для глави держави організували підхід до журналістів. Байден заявляє: особисто попередив Росію про санкції.

Джо Байден, Президент США:

Я чітко дав зрозуміти Президенту Путіну: якщо він вторгнеться в Україну, це матиме найсерйозніші наслідки; включно зі значними економічними санкціями. А ще - я відчуваю себе зобов'язаним посилити нашу присутність - присутність НАТО - на Східному фронті, у Польщі, у Румунії і так далі.

Відповідаючи на пряме запитання репортера, Байден також сказав, що розмірковує над запровадженням санкцій особисто проти Володимира Путіна. Що стосується передислокації військ - то заявив: в Україні американських підрозділів не буде. Каже, вторгнення - якщо воно станеться - зачепить увесь світ.

Джо Байден, Президент США:

Це матиме величезні наслідки для всього світу. Це було б найбільше, якщо б він задіяв усі ці сили - це було б найбільше вторгнення з часів Другої світової війни. Це змінило б світ.

У Держдепартаменті заявляють - наслідки вже відчуваються. І економіка Росії вже має проблеми навіть через можливість вторгнення. За даними американських ЗМІ, найбагатші бізнесмени Росії вже втратили, тільки вдумайтеся, 28 мільярдів доларів через падіння фондових індексів (такі цифри, зокрема, наводить "Форбс"). Речник відомства Нед Прайс говорить і про інший вимір проблеми.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Російський рубль нещодавно впав до найнижчої позначки за понад рік порівняно з доларом, російський фондовий ринок опустився до найнижчого рівня за рік. І те, що бачать зараз, у жодне порівняння не йде з тим, що чекає на Російську Федерацію, на російську економіку, в разі, якщо вторгнення відбудеться.

Держдеп також попереджає Білорусь про те, що наслідки (зокрема, економічні санкції і не тільки американські, а й Європейські) будуть і для неї.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Останніми днями ми також дали зрозуміти Білорусі таке: якщо вона дозволить використати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів.

Подальший розвиток подій президент Байден порівняв із "гаданням на кавовій гущі" - тобто, передбачити, що станеться, практично неможливо . Водночас - і на цьому щодня наголошують і в Держдепі, і в Білому домі, - Вашингтон робить усе можливе, аби найгіршого не трапилося.