Уже завтра у Великій Британії скасують більшість карантинних обмежень. Маски й ковід-сертифікати стануть непотрібними. Таке рішення уряд ухвалив у розпал скандалу довкола прем'єра, який сьогодні ще більше загострився. Скотланд-Ярд візьметься за розслідування вечірок у резиденції Бориса Джонсона.

Чим це може для нього обернутися? Розповість наша Світлана Чернецька з Лондона.

Усміхнений прем'єр зі святковим тортом. Ця світлина на передовицях більшості британських газет. Але день народження Бориса Джонсона в червні, і приємних побажань на цих шпальтах він не знайде. Журналісти довідалися про ще одну вечірку в офіційній резиденції на Даунінг-стріт. 2020 рік, розпал локдауну, британцям заборонено ходити в гості. А до прем'єра в офіс одночасно прийшли з вітаннями 30 людей.

Грант Шнаппс, міністр транспорту Великої Британії:

Більшість людей вважатимуть, що вечірка - це організована подія, а не зібрання в офісі на чийсь день народження, з людьми, з якими вони завжди працюють, коли просто хтось каже, що це день народження і ось вам торт. Але всі факти встановить внутрішнє розслідування.

Урядова комісія перевіряє, чи порушили посадовці карантинні обмеження. І не лише в день народження прем'єра, а ще з десяток разів. Утім, скандал сягнув таких масштабів, що довелося втрутитися поліції.

Крессіда Дік, голова Лондонської поліції:

Я розумію глибоке громадське занепокоєння щодо звинувачень, які ми бачили в пресі останні кілька тижнів. Більшість людей поводилися відповідально під час пандемії. Зазвичай ми не беремося за розслідування ймовірних порушень, коли вже минуло багато часу. Але якщо бачимо серйозні порушення, то робимо винятки.

Втручання Скотланд-Ярду - це ще один удар по репутації прем'єра. До в'язниці за гулянки він не потрапить, але дуже ймовірно, що штраф йому таки доведеться сплатити. І тут уже важлива не сума, а сам факт порушення власноруч встановлених правил.

Кір Стармер, лідер опозиції в парламенті Великої Британії:

Спочатку він говорив, що не було взагалі ніяких вечірок і всіх правил було дотримано. Потім казав: "О, так, були вечірки, я щойно про них дізнався і розлючений". Потім з'явилися докази, що він сам був на одній із вечірок. Він пояснив це тим, що не усвідомлював, що це була вечірка. Я не думаю, що він говорив правду. А будь-який прем'єр-міністр, який вводить парламент в оману, мусить піти у відставку.

Сам прем'єр залишати офіс на Даунінг-стріт не збирається. І запевняє, що нічого навмисно не порушував.

Світлана Чернецька, кореспондентка: