Апеляційний суд відклав розгляд справи Петра Порошенка [ Редактировать ]
Запобіжний захід Петру Порошенку - сьогодні не переглядатимуть. Апеляційний суд столиці - відклав справу на 11 лютого. Як зауважили служителі Феміди - матеріали справи ще не надійшли із Печерського райсуду. Нагадаю, там Порошенкові минулого тижня обрали - особисте зобов'язання. А його оскаржили й адвокати п'ятого президента, і прокуратура. Захисники вважають такий запобіжний захід - необґрунтованим, а представники обвинувачення - надто м'яким. Нагадаю, політику інкримінують держзраду у справі про постачання 2014 року вугілля з окупованих територій Донбасу.
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