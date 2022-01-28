Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ці дні працює тут, на передньому краї.

На Сході України супротивник знову обстрілював позиції оборонців. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Наші армійці запобігли цій спробі. Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Мар'їнки. Втрат у лавах захисників немає. Про ситуацію на передовій - у репортажі Руслана Смєщука.

Степи на передовій під Попасною, це Луганщина. Зараз тут такі сніги та хуртовини, що в заметах навіть армійська техніка грузне.

У таких умовах українські солдати тримають оборону. Кажуть, останнім часом більше бачать піхотинців ворога. У них, мабуть, теж не всюди машини проїжджають - тож носять боєкомплект на собі. А потім і стріляють.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Дивимось в трубу - вони там під посадкою щось непонятне в мішка носять. Можливо міни.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ночами бувають прострелки роблять, а так дньом даже видно як вони ходять почти в повний зріст. Носять собі боєприпаси. Ось там біля посадочки частенько там шастають. А вночі видно. Як вони залягають - лежки роблять в них там снайпера до них приїжджають.

Нещодавно ворожий снайпер стріляв у цього вояка із позивним Ас. Усе сталося на нічному чергуванні.

Позивний Ас, військовослужбовець Збройних сил України:

Буквально дето в пол первого ночі було два або три вистрела снайпера. Ну а так большинство работают автоматами та кулеметами.

Рятують окопи та укріплення. Але й сюди, як тут кажуть, може "прилетіти". А надто - якщо ворог стріляє навісом, мінометами чи підствольними гранатами.

Може десь упасти перед бруствером, може за бруствером. Може в окоп упасти.

Сергій нещодавно був під таким обстрілом. Пощастило.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я був на іншій позиції, там далі, то там три снаряди впало біля бліндажа - десь метрів з 25. Біля бліндажа.

Загалом - це стандартна на фронті ситуація. На відміну від інформаційного поля, де через соцмережі українське суспільство відчуває постійний тиск через нібито неминуче вторгнення.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

На сьогодні тих угруповань військ, які сконцентровані на кордоні, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабний наступ. По-друге, для здійснення наступу повинні бути ударні групи - на сьогодні ми не фіксуємо їх створення. На сьогодні ЗСУ готові до будь якого сценарію і ми готові давати відсіч.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ці дні працює тут, на передньому краї. Каже, саме паніка й страх, а також вплив їх на українське суспільство та економіку - і є чи не головною ціллю Кремля. Тож зараз зброя пересічного українця - холодна голова та віра у власну армію.