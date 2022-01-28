Президенти Франції та України поговорять про безпекові загрози [ Редактировать ]
Про безпекові загрози у ці хвилини Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном.
Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.
Перед тим президент Франції більше години говорив з Путіним.
Подробиць цієї бесіди у Єлисейському палаці поки не розкривають.
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