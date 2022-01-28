Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.

Про безпекові загрози у ці хвилини Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном.

Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.

Перед тим президент Франції більше години говорив з Путіним.

Подробиць цієї бесіди у Єлисейському палаці поки не розкривають.