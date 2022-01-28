Володимир Зеленський зібрав на брифінг іноземних журналістів [ Редактировать ]
Про війну та істерію навколо можливості вторгнення. Про перспективи вступу в НАТО, підтримку заходу і загрозу від Росії.
Сьогодні Володимир Зеленський зібрав на брифінг іноземних журналістів. Говорив більше години. Із найголовніших тез: український президент вважає, що санкції заходу мають бути превентивними. Інакше - в них не буде сенсу. Найбільшою загрозою Зеленський вважає внутрішню дестабілізацію. Він не применшує загрози з боку Росії, але закликав західні ЗМІ не розганяти істерії довкола ситуації з можливим вторгненням, а українців - закликав не піддаватися паніці та провокаціям.
Володимир Зеленський, Президент України:
У нас що, тут їздять танки по наших вулицях? Ні, але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке в Англії, в Германії, в Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви з іншими лідерами - відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть - це не так. Нам не потрібна ця паніка. Нам потрібна єдність нашого народу, народ повинен бути впевнений в своїй армії, в своєму президентові.
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