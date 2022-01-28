Про війну та істерію навколо можливості вторгнення. Про перспективи вступу в НАТО, підтримку заходу і загрозу від Росії.

Сьогодні Володимир Зеленський зібрав на брифінг іноземних журналістів. Говорив більше години. Із найголовніших тез: український президент вважає, що санкції заходу мають бути превентивними. Інакше - в них не буде сенсу. Найбільшою загрозою Зеленський вважає внутрішню дестабілізацію. Він не применшує загрози з боку Росії, але закликав західні ЗМІ не розганяти істерії довкола ситуації з можливим вторгненням, а українців - закликав не піддаватися паніці та провокаціям.

Володимир Зеленський, Президент України: