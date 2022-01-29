В Киеве мужчина искромсал ножом лицо своей сожительнице (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве мужчина изувечил ножом лицо своей сожительнице. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на улице Академика Туполева. Между гражданскими супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликт мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке.
Лицо женщины очень сильно изуродовано, ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей предстоит долгий период выздоровления, пластических операций и косметических процедур.
Полиция квалифицировал происшествие как нанесение тяжких телесных повреждений. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось о том, что в центре Киева возле здания СБУ открыли стрельбу из автомата.
по теме
Односельчане нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев, не представляют, что могло толкнуть парня на страшное преступление
В Орехове Запорожской области криминальная полиция разоблачила двух мужчин в жестоком убийстве своего знакомого ради ограбления. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции
Трагедия произошла вечером 24 января, когда супруги распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летняя женщина схватила топор и несколько раз ударила по голове своего 76-летнего гражданского мужа. Потом собрала в квартире все ценные вещи и деньги, открыла газовые конфорки и вместе с 13-летним сыном уехала в гостиницу
Во вторник, 25 января, в центре Киева произошла перестрелка. Огонь из автоматического оружия открыли возле главного управления СБУ.
В Киеве девушка блогер с друзьями на Porshe сбила человека