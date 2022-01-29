В Киеве мужчина изувечил ножом лицо своей сожительнице. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Академика Туполева. Между гражданскими супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликт мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке.

Лицо женщины очень сильно изуродовано, ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей предстоит долгий период выздоровления, пластических операций и косметических процедур.

Полиция квалифицировал происшествие как нанесение тяжких телесных повреждений. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева возле здания СБУ открыли стрельбу из автомата.