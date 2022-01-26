В Киеве уволят трех глав РГА [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины на заседании 26 января согласовал увольнение трех глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Будут уволены:
- Лагута Ярослав Николаевич - с должности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;
- Щербак Игорь Михайлович - с должности главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Гаряга Олег Александрович - с должности главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.
Напомним, что ранее Кабмин определил новый порядок назначения и увольнения глав РГА в Киеве. Согласно постановлению КМУ №43 от 24 января, главы райгосадминистраций в столице назначаются и увольняются с должности президентом Украины. Их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.
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