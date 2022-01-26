Кабинет министров Украины на заседании 26 января согласовал увольнение трех глав районных государственных администраций (РГА) в Киеве. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Будут уволены:

Лагута Ярослав Николаевич - с должности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

Щербак Игорь Михайлович - с должности главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;

Гаряга Олег Александрович - с должности главы Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

Напомним, что ранее Кабмин определил новый порядок назначения и увольнения глав РГА в Киеве. Согласно постановлению КМУ №43 от 24 января, главы райгосадминистраций в столице назначаются и увольняются с должности президентом Украины. Их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.