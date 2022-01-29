Росія забирає частину військ та авіації від українських кордонів [ Редактировать ]
Планову перевірку боєготовності завершили. РФ забирає частину військ та авіації від українських кордонів. Таку інформацію оприлюднили сьогодні тамтешні ЗМІ.
Вони посилаються на пресслужбу Західного воєнного округу, і уточнюють - тактичні навчання не припиняються.
На передовій цієї доби було спокійно. Жодного порушення режиму тиші не зафіксували.
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