На горнолыжном курорте в городе Славское, который находится во Львовской области, остановился подъемник с 7 туристами, среди которых ребенок. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, никто из людей в результате инцидента не пострадал. К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрыйского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок).

Читайте также, в Карпатах при восхождении на самую высокую точку гору Говерлу погиб турист. Согласно данным спасателей, по состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку.

Кроме того, в карпатских горах во время восхождения на самую высокую точку Украины Говерлу под лавину попала женщина с ребенком. В медучреждение доставили 49-летнюю мать и 12-летнюю девочку, обследованием пациентов занимаются врачи.

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