Какие туфли будут в тренде этой весной – подборка моделей от стилистов Miraton [ Редактировать ]
После двух сезонов, когда дизайнеры преимущественно ориентировались на любителей домашней одежды, главные тенденции обуви на весну 2022 года готовы к большому возвращению во внешний мир.
В то время как массивные сандалии и меховые шлепанцы все еще намекают на моду на самоизоляцию, готовые к вечеринке каблуки, щедро украшенные декором, снова в моде.
Сабо и платформы также не исчезают с радаров модниц, а еще мы наблюдаем появление различных гибридов. Для тех, кто хочет быть во всеоружии к приходу нового сезона, мы рассказываем о главных обувных трендах весны 2022.
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Итак, в ТОПе модных трендов:
Женственные детали
Ультраженственные штрихи, такие как украшенные туфли-лодочки, инкрустированные кристаллами банты и преувеличенно заостренные носки, объявляют противостояние трендам прошлых сезонов, ориентированных на комфорт. Актуальны и классические кожаные лодочки нейтральных оттенков. Купить кожаные туфли можно по ссылке.
Интересные каблуки
Loewe показали сандалии с имитацией флакона лака для ногтей в качестве каблука; изогнутое звено цепи Оливье Рустена для Balmain было откровенно сексуальным; а искусно украшенные каблуки Тома Форда будто созданы для вечеринки. Подобрать и купить туфли на каблуке можно здесь.
Массивность
Такие бренды, как Hermès, Max Mara и Gabriela Hearst, еще не перестали отдавать предпочтение комфорту: этой весной везде будут массивные туфли на грубой подошве. Модели могут быть как полностью закрытыми, так и с открытым мысом, кожаными и резиновыми, минималистичными и с блестящими пряжками, из гладкой и фактурной кожи, босоножки с одним широким или множеством тонких перекрестных ремешков.
Платформы
Стиль эпохи 70-х вернулся, и такие бренды, как Acne, Saint Laurent и Coperni подтверждают его возрождение. На подиумах мы видим лакированные туфли-лодочки на танкетке, сандалии на платформе с римскими заклепками, ботинки на высокой подошве из лакированной кожи, эффектные кожаные сандалии на платформе.
Аутентичные сабо
Версия 2022 года "все старое снова становится новым" представлена в облике сабо, тенденцию на которые такие бренды, как Chloe, Victor Glemaud, Ganni и Simon Miller, провозгласили в конце прошлого года. Вариантов оформления сабо масса: абсолютно без декора и с множеством заклепок, кожаные, замшевые, из наплака, с каблуком и без него.
Гибридные модели
Как только мы подумали, что видели уже все, Versace выпустил на подиум гибрид лоферов и платформы. Гибрид кроссовок и туфель Mary Jane от Dior поддержал эту тенденцию. В тренд вписываются и кожаные сапоги для верховой езды на платформе, и мюли с ремешками спортивном стиле, и резиновые сандалии на каблуке.
Танкетка
Нравится вам это или нет, но танкетка возвращает себе позиции лидера – и на этот раз она бесконечно скульптурна. Такие лейблы, как Fendi, Acne и Versace, дебютировали со своими версиями этого элемента в обуви. Эффектным решением для вечернего выхода станут атласные босоножки на фигурно изогнутой танкетке, для нескучных офисных будней – лаконичные мюли ярких "конфетных" оттенков, для повседневной носки – игривые кожаные босоножки с украшениями на ремешках.
Круглый носок
В то время как на подиуме не было недостатка в туфлях с квадратным носком, было что-то освежающее в возвращении к более круглым и менее резким формам от Proenza Schouler, Coach и Loewe. Тенденция коснулась туфель, босоножек, сабо и других моделей.
"Пушистая" обувь
Тенденция этого сезона к меховой обуви, которую можно увидеть в Altuzarra, Miu Miu и Fendi, предлагает решение, позволяющее вернуться к каблукам после того, как в прошлом году вы провели так много времени в шлепанцах.
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