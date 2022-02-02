Утім, не лише жести доброї волі, а й подальші санкції обговорюють у Білому Домі. Зокрема там розглядають можливість блокування постачання напівпровідників до Росії - звісно, в разі її вторгнення в Україну.

Стосуватиметься заборона як поставок напівпровідників американського виробництва, так і тих, що вироблять компанії з інших країн. Видання Axios назвало їх "новою зброєю" та зазначило, що заборона на них, цитую, "може завдати приголомшливого удару по економіці Росії". Термін "напівпровідники" в сучасному світі стосується не лише, власне, речовин, а й мікропроцесорів, які з них виробляють. Процесори нині широко використовують у будь-яких пристроях - від військових комп'ютерів до побутових електрочайників.

Найбільшим виробником та експортером чипів вважають Китай, проте найновіші мікропроцесори останніх поколінь масово виробляють на Тайвані. Тамтешнім компаніям належить понад 54% світового ринку чипів. Далі в рейтингу - виробники з Південної Кореї та США.