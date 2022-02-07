Более 800 тысяч электрокаров Tesla попадают под отзывную кампанию. Причина - неисправность индикаторов незастегнутых ремней безопасности. Об этом сообщает NHTSA.

Все машины с выявленным дефектом были проданы на американском рынке.

Неисправность найдена на всех моделях компании:

Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска,

Model 3 2017-2022 годов,

Model Y 2020-2022 годов.

Оказывается, при включенном зажигании и наличии в салоне непристегнутого водителя, машина не подает никаких звуковых сигналов. При этом световой индикатор на панели приборов работает корректно.

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В Tesla объяснили, что звуковое предупреждение не звучит из-за ошибки программного обеспечения. К тому же, после достижения скорости в 22 км/ч активируется индикатор с другой мелодией, который звучит безотказно. По словам представителей компании, никто из владельцев электромобилей из-за этой неисправности не пострадал.

Читайте также, rорпорация Tesla приняла решение отозвать почти 500 тысяч электрокаров Model 3 и Model S. Отзыв автомобилей Tesla связан камерой заднего вида, багажником и капотом решение проблем затронет модели, выпущенные в период с 2014 по 2021 года.

Кроме того, глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму $963 млн. Американский миллиардер "скинул" акции, чтобы для покрытия налоговых расходов по сделкам.

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