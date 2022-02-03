Компания Tesla Inc приняла решение отозвать 817 143 электромобиля в связи с критической проблемой в конструкции. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) США.

Столь серьезное решение было принято в связи с тем, что у части электромобилей отсутствует звуковая сигнализация, сообщающая о непристегнутом ремне безопасности. Известно, что отзыву подлежат машины Model S и Model X 2021-2022 годов производства, Model 3s 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Отмечается, что компания сообщила, что отправит уведомления владельцам указанных автомобилей до 1 апреля. В то же время котировки акций Tesla растут на 1,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг.

Читайте также, rорпорация Tesla приняла решение отозвать почти 500 тысяч электрокаров Model 3 и Model S. Отзыв автомобилей Tesla связан камерой заднего вида, багажником и капотом решение проблем затронет модели, выпущенные в период с 2014 по 2021 года.

Кроме того, глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму $963 млн. Американский миллиардер "скинул" акции, чтобы для покрытия налоговых расходов по сделкам.

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