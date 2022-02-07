Государственное бюро расследований проводит обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в апреле 2021 года Криворожский горсовет заключил с одним из градообразующих предприятий 82 договора аренды земельных участков с существенно заниженной стоимостью арендной платы за землю.

В результате предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн. Следователи ГБР в рамках обыска изымают договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Государственного бюро расследований. Им стал Алексей Сухачев. Обязанности главы ГБР он будет выполнять следующие пять лет.