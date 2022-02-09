За попередню добу на сході країни - три порушення режиму тиші. Неподалік Пісків та Світлодарська ворог обстріляв українських захисників з протитанкових гранатометів, біля Невельського - скинув на наші позиції гранату з безпілотника. Втрат серед військовослужбовців - немає. Докладніше про події на фронті - Ігор Левенок.

Вони зараз сооружають нові позиції. Противник до чогось готується.

Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шанців як укріплюються й облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається. Копають навіть у дощ.

Они копаються, видно когда иногда бревна носять. - Може чекають, що ми будемо на них наступати, або вони на нас.

В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці, тож щодо шансів ворожих сил тут відповідь одна.

Я думаю, що вони вообще сюди не просунуться і шансів у противника нема.

Ігор Левенок, кореспондент:

Військові розповідають, що зараз тиша, але вона вельми підозріла і в цей момент ворог споруджує свої обладнання й укріплення і працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережними.

Працюють, в основному снайпера тут і працюють.

А загалом, хлопці кажуть ворог приник, принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку таки влаштовують. А що для армійців "дрібні капості"? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий.

Олексій, морський піхотинець:

Слухайте, насправді за вісім років війни ми вже настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що воно вже й за обстріл навіть не рахується. І тим паче обстріли зараз носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють не кудись там чітко в бійничку чи ще щось, вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами й почали стріляти у відповідь.

Та хлопці кажуть налякати морпіхів не реально. Едуард із Запоріжжя. Захищає Україну від початку війни на Сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем.

Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:

В мене є старша донька Єва, ій зараз дев'ять років, а коли я пішов їй було десять місяців.

Нині Едуард батько вже трьох дітей і каже саме заради них він і зараз тут.