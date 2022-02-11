В пятницу, 11 февраля, украинский футболист Евгений Коноплянка подписал контракт с польским клубом Краковия. Об этом сообщается на официальном сайте "Краковии".

Коноплянка перешел в "Краковию" на правах свободного агента.

Евгений подписал контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.

За свой новый клуб украинец будет выступать под номером 80.

Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.

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