Экс-звезда сборной Украины перешел в польский клуб [ Редактировать ]
В пятницу, 11 февраля, украинский футболист Евгений Коноплянка подписал контракт с польским клубом Краковия. Об этом сообщается на официальном сайте "Краковии".
Коноплянка перешел в "Краковию" на правах свободного агента.
Евгений подписал контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.
За свой новый клуб украинец будет выступать под номером 80.
Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.
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