Таліби звільнили викрадену активістку.

Тамана Зарябі Паріані зникла в Кабулі минулого місяця. За даними ЗМІ, до її оселі прийшли "озброєні люди" та арештували правозахисницю.

Вона брала участь у протестах за права жінок в Афганістані. Стан здоров'я активістки невідомий. Раніше таліби заперечували її арешт.