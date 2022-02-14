Таліби звільнили викрадену активістку [ Редактировать ]
Таліби звільнили викрадену активістку.
Тамана Зарябі Паріані зникла в Кабулі минулого місяця. За даними ЗМІ, до її оселі прийшли "озброєні люди" та арештували правозахисницю.
Вона брала участь у протестах за права жінок в Афганістані. Стан здоров'я активістки невідомий. Раніше таліби заперечували її арешт.
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Про це ідеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому.
Озброєні секьюріті на вході, кулемет - на штативі. Під такою охороною в афганських студентів стартував другий семестр навчання - при владі талібів. До аудиторій прийшли навіть дівчата, які пропустили перший семестр - через заборону їм відвідувати заняття.
Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.
Про це ідеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому
Відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують