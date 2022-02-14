Курс до ЄС та НАТО є безумовним пріоритетом України [ Редактировать ]
Курс до ЄС та НАТО є безумовним пріоритетом України. Про це заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Так Банкова відреагувала на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
Той в інтерв'ю BBC повідомив, що Київ начебто готовий розглянути відмову від членства в НАТО, аби запобігти широкомасштабній війні з РФ... Речник МЗС України Олег Ніколенко слова посла Пристайка назвав вирваними з контексту та нагадав, що курс до безпекового альянсу закріплений у Конституції України.
по теме
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО
З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії й Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут.
Стремление Украины стать членом НАТО закреплено в Конституции, оно остается неизменным, но решение членства в Альянсе зависит не только от нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский
Бену Воллесу довелося скасувати канікули за кордоном через нові повідомлення про нарощення російських сил на кордоні з Україною.