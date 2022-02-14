Курс до ЄС та НАТО є безумовним пріоритетом України. Про це заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Так Банкова відреагувала на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Той в інтерв'ю BBC повідомив, що Київ начебто готовий розглянути відмову від членства в НАТО, аби запобігти широкомасштабній війні з РФ... Речник МЗС України Олег Ніколенко слова посла Пристайка назвав вирваними з контексту та нагадав, що курс до безпекового альянсу закріплений у Конституції України.