Американське видання оприлюднило нову дату наступу військ РФ [ Редактировать ]
Чергову дату ймовірного російського нападу назвало американське видання "Politico".
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Байден заявив - і це вже максимально серйозно (адже це публічна, особиста обіцянка глави держави), якою буде ціна вторгнення для Росії. Мовляв, це будуть дії, на які Штати не наважилися у дві тисячі чотирнадцятому, після подій на Донбасі та в Криму.
Саме тому у Вашингтоні "діють дуже обережно". При цьому речник оборонного відомства стверджує, що, за даними супутникового спостереження, Москва й досі стягує війська до українських кордонів.
Ризик нападу Росії зростає, попри всі дипломатичні зусилля. Про це в ефірі американського телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни й порівнює їх з даними розвідки наших країн партнерів.
Міністерство закордонних справ РФ у 10-сторінковому документі заявило, що США, мовляв, "перекрутили" пропозиції Росії в бік створення переваг для Вашингтона та його союзників.