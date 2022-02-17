Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації навколо України

Байден заявив - і це вже максимально серйозно (адже це публічна, особиста обіцянка глави держави), якою буде ціна вторгнення для Росії. Мовляв, це будуть дії, на які Штати не наважилися у дві тисячі чотирнадцятому, після подій на Донбасі та в Криму.