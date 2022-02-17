У Німеччині лютує шторм "Іленія" [ Редактировать ]
Відкласти подорожі залізницею та, за можливості, поміняти авіаквитки на пізніші дати закликають німців. Причина - шторм "Іленія", який лютує на всій території країни. Вже є й перші жертви - загинув водій, на машину якого впало дерево. Про силу та наслідки стихії - Тетяна Логунова.
Біля будівлі центрального вокзалу Берліна - лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині - на електронному табло руху - мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм "Іленія" німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення.
Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда. Але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізненням, але дістатися цілі.
Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні.
Скільки пасажирів постраждали через негоду - представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже вже завтра на зміну "Іленії" до Німеччини прийде новий шторм - "Цейнеп".
Ахім Штаус, представник компанії Deutsche Bahn:
Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці.
Проблеми виникли й в авіапасажирів. Через негоду теж затримували й скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст.
Тетяна Логунова, кореспондентка:
Буревій "Іленія" знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть уже з наступного понеділка.
Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах - не витримавши ураганних поривів падає тридцятиметровий кран. Загинули двоє робітників.
по теме
Во вторник, 8 февраля, телеканал CNN сообщил, что якобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок была отменена
Через циклон "Бацірай" - майже 50 тисяч людей змушені були залишити власні домівки. Сильний вітер і опади - зруйнували будівлі, повалили дерева та затопили автошляхи.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимет вопрос о поставках оружия Украине с представителями Франции и Германии
В понедельник, 7 февраля, в горах Украины объявили штормовое предупреждение
В пятницу, 4 февраля, журналист представителя Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон заявил о том, что процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет возобновлен