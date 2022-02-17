Відкласти подорожі залізницею та, за можливості, поміняти авіаквитки на пізніші дати закликають німців. Причина - шторм "Іленія", який лютує на всій території країни. Вже є й перші жертви - загинув водій, на машину якого впало дерево. Про силу та наслідки стихії - Тетяна Логунова.

Біля будівлі центрального вокзалу Берліна - лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині - на електронному табло руху - мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм "Іленія" німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення.

Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда. Але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізненням, але дістатися цілі.

Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні.

Скільки пасажирів постраждали через негоду - представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже вже завтра на зміну "Іленії" до Німеччини прийде новий шторм - "Цейнеп".

Ахім Штаус, представник компанії Deutsche Bahn:

Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці.

Проблеми виникли й в авіапасажирів. Через негоду теж затримували й скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Буревій "Іленія" знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть уже з наступного понеділка.

Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах - не витримавши ураганних поривів падає тридцятиметровий кран. Загинули двоє робітників.