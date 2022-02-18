У РФ знову повідомляють про відведення військової техніки [ Редактировать ]
У РФ знову повідомляють про відведення військової техніки від північного кордону України. Зокрема, у російському міноборони зазначили - підрозділи західного і південного військових округів починають повертатися з навчань у пункти базування. Перекидання здійснюватимуть залізницею й автомобільним транспортом. А окремі підрозділи - повернуться до пунктів базування самостійно. Водночас за інформацією "Дойче Велле", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив - не повірить у деескалацію, допоки не побачить ознак відведення. Зазначимо, що в Міноборони РФ анонсували проведення ядерних навчань - завтра під керівництвом Путіна росіяни відпрацьовуватимуть запуски балістичних і крилатих ракет.
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