У РФ знову повідомляють про відведення військової техніки від північного кордону України. Зокрема, у російському міноборони зазначили - підрозділи західного і південного військових округів починають повертатися з навчань у пункти базування. Перекидання здійснюватимуть залізницею й автомобільним транспортом. А окремі підрозділи - повернуться до пунктів базування самостійно. Водночас за інформацією "Дойче Велле", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив - не повірить у деескалацію, допоки не побачить ознак відведення. Зазначимо, що в Міноборони РФ анонсували проведення ядерних навчань - завтра під керівництвом Путіна росіяни відпрацьовуватимуть запуски балістичних і крилатих ракет.